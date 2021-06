Hectares, mètres carrés, aire, circonférence et périmètre : halte aux confusions

publié le 05/06/2021 à 07:35

Le périmètre, comme son nom l’indique (en grec ancien peri = autour et metron = mesure), est la mesure du contour d’une figure. Il se donne dans une unité de longueur, dont l'unité de base est le mètre dans le système international : on dira de telle figure que son périmètre est de douze décamètres par exemple, ou de six millimètres…

Pour un cercle on parle plutôt de circonférence et on la calcule en multipliant le rayon du cercle que l'on considère par deux puis par le nombre π (Pi) , auquel on donne généralement la valeur approximative de 3,14. Le mot Pi est l'équivalent de la lettre P en grec, P comme périmètre. Logique.

Pour en revenir à notre pauvre reporter, il aurait dû savoir que lorsque la police fait des recherches, elle fouille une surface, une aire, une superficie, une étendue, pas une longueur! Pour exprimer une surface, on utilise les multiples et sous-multiples du mètre carré. Il faut imaginer que l’on pave cette surface avec des carrés d’un mètre de côté par exemple, ou d’un décimètre carré. Dans un mètre carré il n’y a pas dix décimètres carrés mais cent, et dix-mille centimètres carrés.

Ares et hectares, mesures agraires

L’hectare est une unité fréquemment utilisée pour mesurer des terrains, des champs, des surfaces agricoles. Son symbole est ha. Comme son nom l’indique, un hectare est égal à cent ares. En effet, le préfixe grec hecto- signifie 100. Le mot are vient du latin aera et voulait dire surface. C’est ce qu’on appelle un doublon étymologique : le mot aera a donné are et aire.



Un are, est un carré de dix mètres de côté, soit cent mètres carrés (10x10 = 100). De là il est possible de déduire la valeur d’un hectare, puisqu'il est cent fois plus grand. Cent fois cent mètres carrés est égal à dix-mille mètres carrés. Ça semble énorme mais en réalité ça équivaut à un carré de cent mètres de côté. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est un peu plus grand qu’un terrain de football. Le Champ de Mars à Paris mesure 20 ha et le Parc de Vincennes, 1000 ha.

Et maintenant nous pouvons corriger notre journaliste : "la police a tout fouillé sur une surface - ou une aire - de 60 hectares", soit une étendue trois fois plus grande que le Champ de Mars. Il existe aussi le centiare, un centième d'are, dont l’abréviation est "ca" et qui équivaut donc à un mètre carré (soit une surface de 1×1 mètre).