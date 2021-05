L'accent circonflexe : à quoi sert-il ?

publié le 29/05/2021 à 06:12

Faisons d'abord un petit retour aux sources : cet accent est d’abord un signe étymologique. Il a progressivement remplacé une autre lettre, en général un s. C’est un imprimeur tourangeau, un certain Christophe Plantin, qui a systématisé l'usage de l'accent circonflexe en remplacement d’une autre lettre qui tendait à disparaître : teste est devenu tête, asinus, âne et hostel, hôtel, etc...

L’étymologie nous est souvent d’une grande aide pour orthographier les mots, on le sait. Et si l’on hésite entre les différents accents possibles sur le e, on peut toujours convoquer les racines latines. La pêche, le fait de pêcher dans l’eau, nous vient du latin piscis (poisson en latin), mot dans lequel on a bien un s, disparu au fil du temps.

La pêche qui nous désaltère si bien est issue des mots persicum mala (le fruit de Perse) ; là encore il y avait un s. Mais quand je dis "je pèche" car j’ai commis un péché, une faute, ça vient de peccare dans lequel il n'y a pas de s. Pas de circonflexe dans la version actuelle donc, mais des accents graves ou aigus suivant la conjugaison.

Un caractère familial

Le s n’a pas toujours complètement disparu de la famille. L’adjectif relatif au nom Pâques est l’adjectif pascal. Dans la famille de fenêtre, il reste défenestrer. A l’hôpital, on se fait hospitaliser. Un sentier peut-être forestier et quand quelque chose a bon goût, on ressent un plaisir gustatif. On retrouve également parfois ce bon vieux s dans les langues étrangères : château se dit castle en anglais, la fête, fiesta en espagnol...

Circonflexe et conjugaison

Tous les verbes prennent un accent circonflexe :

– aux 1re et 2e personnes du pluriel du passé simple :



Nous mangeâmes, vous mangeâtes

Nous finîmes, vous finîtes

Nous prîmes, vous prîtes

– à la 3e personne du singulier de l’imparfait du subjonctif :

Qu’il mangeât. Qu’il sortît. Qu’il tînt

Attention: ceci est vrai pour tous les verbes, exception faite du verbe haïr car la présence du tréma remplace celle de l’accent circonflexe: nous haïmes, vous haïtes. Qu’il haït

Signe de distinction

L'accent circonflexe permet également de distinguer des homonymes. Un dû est quelque chose qu’on me doit : accent circonflexe pour ne pas le confondre avec l’article contracté du. Sûr, dans le sens de certain, prend lui aussi un accent qui évite la confusion avec la préposition sur… Il y a aussi jeûne / jeune, mûr / mur, crû / cru… Enfin, il sert parfois à indiquer une voyelle longue comme dans les mots grâce, âme ou les adjectifs dépréciatifs en "âtre" : idolâtre, saumâtre, verdâtre...