publié le 03/10/2019 à 12:01

Jacques Chirac parlait de fracture sociale, aujourd'hui, on parle plutôt de fracture numérique. 13 millions de Français maîtrisent mal internet. Le chiffre a de quoi inquiéter alors que le gouvernement veut dématérialiser tous les services publics d'ici la fin du quinquennat.

Des formations ont pourtant été mises en place. La lutte contre ce qu'on appelle "l'illectronisme" n'a pas pas encore porté ses fruits. Année après année, un quart de la population en âge d'utiliser le numérique n'est toujours pas à l'aise avec ces outils. L'évolution n'est pas à la baisse, même la tendance va à l'aggravation.

La digitalisation à marche forcée des démarches administratives risque de laisser de plus en plus de personnes au bord de la route, d'autant plus que les sites administratifs sont jugés beaucoup trop complexes. On s'y perd, sans pouvoir appeler bêtement un numéro de téléphone. Selon une enquête de 2018, un Français sur cinq a déjà abandonné une démarche en ligne parce qu'elle est jugée trop compliquée.

25 % des illettrés du numérique ont moins de 35 ans

Pour aider ces naufragés du net, le gouvernement devrait bientôt lancer le "pass numérique", un million de chèques qui offriront des heures de formation gratuites à ces personnes en difficultés.

Plus on est âgé, moins on utilise internet : 40 % des plus de 80 ans vivent sans, c'est le cas aussi des personnes en précarité, illettrées, peu diplômées mais aussi curieusement, les jeunes. Sur les 13 millions de personnes qui ne maîtrisent pas le numérique, un quart a moins de 35 ans. Pourtant, ces personnes sont nées à l'ère digitale. Mais être agile avec les réseaux sociaux sur son smartphone ne signifie pas être à l'aise avec les démarches en ligne.