publié le 21/02/2019 à 19:42

Alors que l'Australie est encore en proie à une intense canicule en partie due au réchauffement climatique, le pays prévoit de planter un milliard d'arbres sur son sol d'ici 2030. Le but de cette démarche écologique étant pour l'île-continent de réduire ses émissions de gaz à effet de serre.



La mesure, qui s'inscrit dans la lignée des 66 millions d'arbres plantés en Inde en 2017, a été annoncée samedi 16 février par le premier ministre australien Scott Morrison. Selon les informations du quotidien local The Mercury, le projet estimé à 12.5 millions de dollars (soit 7.8 millions d'euros) sera réparti sur neuf sites sélectionnés pour leur densité forestière à travers le pays, jusqu'en Tasmanie du Nord, au large du continent.

Le chef du gouvernement australien a notamment indiqué que les espaces qui recevront les plantations, ont été choisis parce qu’ils avaient l’infrastructure et la main-d’œuvre nécessaires pour soutenir la croissance de l’industrie.

Près de 18 millions de tonnes de gaz en moins d'ici 2030

En concrétisant la création de nouveaux centres forestiers régionaux, l'Australie compte bien honorer ses objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre, fixés par l'accord de Paris sur le climat en 2015. Elle s'était engagée à une baisse de 26 à 28% d'ici 2030, par rapport à son taux d'émission de 2005.



Selon les informations de Courrier International, le pays d'Océanie, qui possède l'une des plus grandes couvertures forestières au monde, soit 17% de ses paysages, rejetterait actuellement "500 millions de tonnes d'équivalent CO² chaque année". Un chiffre qui avoisine celui de la France, qui en 2016 émettait encore près de 463 millions de tonnes de gaz, selon les estimations de décembre 2018 du ministère de la Transition écologique.



Pour l'Australie, qui emboîte le pas à l'Inde et au Pakistan, qui pratique déjà la plantation massive depuis 2015, ce plan écologique d'ampleur devrait "contribuer à éliminer de l’atmosphère 18 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an", selon le sénateur tasmanien Richard Colbeck. Un potentiel bilan non négligeable.