Décrochage scolaire : quand les jeunes retrouvent l'école grâce au maraîchage

publié le 23/01/2020 à 10:24

Encore une très belle initiative, qui mérite un coup de projecteur. Elle consiste à permettre à des jeunes décrocheurs scolaires de revenir de se réinsérer grâce au maraîchage biologique. La terre, la renaissance, l'enracinement... Tout un symbole !

C'est ce que propose l'École des Semeurs en Nomandie à Mesnil-en-Ouche. Elle vient tout juste d'ouvrir ses portes. Retrouver une place dans la société, confiance en soi en obtenant un CAP dans une école de production, c'est inédit dans le domaine agricole et c'est toute une philosophie.

L'environnement est déjà somptueux. Un château du XVIIe siècle, celui de Beaumesnil, des chemins, des petits lacs, des étendues qu'on découvre bottes aux pieds. Les trois premiers élèves de ce CAP commencent leur journée dans ce qui va devenir un potager, celui de l'école.

Au lycée, je ne me retrouvais pas tellement Nathan, 16 ans Partager la citation





"On m'a un peu obligé à aller en filière générale, alors qu'à la base ce que je voulais c'est aller soit en pro soit en technologique (...) Au lycée, je ne me retrouvais pas tellement", explique Nathan, 16 ans, venu de Lille.

Le potager de l'École des semeurs, où les jeunes produiront les fruits et légumes avant de les vendres dans le cadre de leur formation Crédits : RTL | Date : 23/01/2020 5 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Le potager de l'École des semeurs, où les jeunes produiront les fruits et légumes avant de les vendres dans le cadre de leur formation Crédits : RTL | Date : Le travail des élèves commence très tôt Crédits : RTL | Date : Les jeunes de l'École des semeurs travaillent dans un cadre privilégié Crédits : RTL | Date : Les locaux de l'École des semeurs Crédits : RTL | Date : Le château de Beaumesnil, dont le domaine accueil l'École des semeurs Crédits : RTL | Date : 1 / 1 < > +

Devenu décrocheur scolaire, il est le genre de jeunes que l'École des semeurs veut récupérer. Mais ce n'est pas si simple. "Souvent, les décrocheurs scolaires sont sortis des radars des associations et des structures, donc ce n'est pas évident de les repérer", explique la directrice de l'école, Marie-Cécile Pennequin.

Accueillis entre 15 et 18 ans, les jeunes sont formés aux métiers de vente de fruits et légumes, avec "la particularité de proposer de faire de la production agricole, et la vente". Pour rendre l'encadrement le plus efficace possible, le nombre d'élèves par promotion est limité à 8.