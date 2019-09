Brigitte Macron retourne à l'école pour aider les "grands décrocheurs"

publié le 16/09/2019 à 08:54

Pas de grande pancarte, pas d'affiche, pas de logo. Dans cet immeuble d'activité de Clichy-sous-Bois, "l'Institut de la vocation", le "live" est invisible. 53 adultes commencent une nouvelle vie. Le point commun de ces "livers", pour ne pas dire usagers : ils ont plus de 25 ans, sont au chômage depuis plus de deux ans. 77 % sont des femmes, souvent seules avec leurs enfants.

Une vingtaine d'enseignants vont les accompagner, dont Brigitte Macron. Une chance pour le maire de Clichy-sous-Bois, Olivier Klein. "Évidemment, le coup de projecteur qu'apporte Brigitte Macron sur ce projet est important et peut-être aussi une garantie de pérennité", explique le premier édile. "Je ne veux surtout pas qu'à Clichy, on s'amuse ou on pose quelque chose et on s'en aille."

Selon les informations de RTL, Brigitte Macron ne sera pas présente ce lundi 16 septembre. Elle préfère venir discrètement une ou deux fois cette semaine sans caméra pour rencontrer cette première promotion.

Au programme, pas de cours magistraux, derrière une table, mais des échanges en atelier ou en petits groupes. Français, mathématiques, anglais, développement de soi, connaissance des institutions, lettre de motivation, etc. Les "livers" ont 9 mois pour retrouver le chemin de l'emploi.