publié le 07/05/2019 à 11:23

63.500 mots dont près de 150 nouvelles entrées pour l'édition 2020. La sortie du Petit Larousse Illustré est toujours passionnante car l'actualisation du dictionnaire est comme un sismographe de la société. Il sera le 22 mai 2019 en vente. Cette année émergent notamment les enjeux et les préoccupations environnementales.



On retrouve notamment "dédiésélisation" - la réduction du diesel dans le parc automobile le "locavorisme" et les locavores qui privilégient la consommation de produits locaux ou les "antispécistes" qui combattent l'exploitation animale au nom de l'égalité entre les espèces.

Mais comment sont identifiés ces mots nouveaux ? Le linguiste Bernard Cerquiglini supervise cette nouvelle édition. "Je rends hommage aux lexicographes de Larousse, c'est un métier terrible, on n'a pas une seconde, ils passent leur temps à écouter, noter [...] et à estimer s'il est emblématique de quelque chose qui est en train de bouger", explique-t-il au micro de RTL.

Des verbes comme "ubériser", "cliver" ou des noms comme "cybercrime", "Darknet", "fiché S" ou "fachosphère" disent aussi beaucoup d'un monde qui ne tourne pas toujours dans le bon sens mais il y en a d'autres beaucoup plus sympathiques comme ceux relatifs à la gastronomie, par exemple, et l'influence grandissante de la cuisine asiatique avec l'entrée des "ramen" et des "udon", deux variétés de nouilles. Les mots de nos voisins et de nos régions sont une source inépuisable d’enrichissement de la langue.



Sont admis également cette année, le verbe breton "klouker", qui signifie se goinfrer, pourquoi pas de Stollen, un gâteau de Noël alsacien, aussi présent sur la liste des petits nouveaux. Pour le linguiste Bernard Cerquiglini, son nouveau mot préféré est "divulgâcher", un mot valise à l'image d'un autre, "adulescence", hommage à tous ces jeunes adultes qui restent d'indécrottables adolescents.