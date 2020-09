Découvrez la librairie itinérante "Au vrai chic littérère", unique en France

publié le 18/09/2020 à 05:50

C'est à Kolbsheim, commune de 922 habitants, à côté de Strasbourg, que la librairie itinérante "Au vrai chic littérère" s'est installée ces jours-ci. Jean-Jacques a garé sa "cabane", comme il l'appelle, en face de l’ancienne école du village. Une mini maison "une tiny house" qui tient sur une remorque. "Allez-y entrez !" Quelques marches et vous vous retrouvez encerclé de livres du sol au plafond.

"J'ai un peu de tout parce que je veux vraiment être généraliste et c'est la première librairie installée dans une tiny house en France et on pense en Europe. Tout ça tient dans à peu près 11 mètres carrés. Il y a 3.500 bouquins. Au-dessus, on a une mezzanine avec mon lit. Ce n'est pas une cathédrale de la culture, c'est une cabane."

Il y a des livres pour tous les goûts, pour les enfants, des polars, des romans, des livres pratiques sur le jardinage, des pièces de théâtre. Les enfants du village sont évidemment très curieux en découvrant cette librairie pas comme les autres.

"Ça fait drôle, ça fait une bibliothèque qu'à toi, c'est tout mignon", témoigne une petite fille. "On a jeté un petit coup d'œil avec mes filles hier soir. Elles sont très intriguées de savoir où dort le libraire dans cette librairie", raconte sa maman.

Au-dessus des livres, Jean-Jacques a une petite mezzanine où il peut dormir. Crédit : Yannick Olland

Nono, de passage à Kolbsheim, est lui tombé par hasard sur la librairie. Il en repart avec Vernon Subutex dans son sac à dos. "Je trouve ça génial. J'aime lire et du coup là ça tombait bien. Depuis deux jours j'étais en train de me dire 'bon bah j'ai plus trop de bouquins à lire'. J'arrive ici, je ne savais pas qu'il était là. Trop bien. C'est bien de pouvoir se déplacer, d'amener la culture dans des petits villages. Je pense que c'est vraiment très bon concept."

Des spectacles de poche organisés certains soirs

Certains soirs, la libraire se transforme en salle de spectacle de poche, avec des lectures à voix haute par des comédiens. Des comédiens, comme Yseult, charmés par ce lieu très particulier. "On se sent un peu comme des parents en train de lire une histoire à ses enfants".

Huit spectateurs pour cette lecture intimiste, quatre assis juste devant les rayonnages de livres, deux sur le pas de la porte, et Germaine, la doyenne du village, 91 ans, dans le seul fauteuil de la librairie. "C'est très beau pour notre village parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir des livres. C'est une bonne idée."

La librairie refermera ses portes dimanche, avec un peu de nostalgie comme quand on termine un livre. Mais ce ne sera pas la fin ! il y aura d’autres chapitres à écrire dans d’autres villages.