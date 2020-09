Lascaux : un sentier dans les pas des découvreurs de la grotte

publié le 11/09/2020 à 11:54

Le village de Montignac, en Dordogne, s'apprête à fêter les 80 ans de la découverte de la grotte de Lascaux. Le 12 septembre 1940, quatre ados tombent sur ce trésor par hasard, et ses 2.000 animaux peints aux murs.

Les quatre jeunes d'alors sont aujourd'hui tous décédés mais Thierry Félix, un passionné, continue inlassablement de raconter leur histoire. Il inaugure le samedi 12 septembre un sentier de découverte dans les pas de la bande des "inventeurs", comme on les appelle, et qui narre presque minute par minute l'incroyable scénario qui a conduit à la découverte de la grotte.

"Petits, on ne jouait pas aux cow boy et aux Indiens, ni aux gendarmes et aux voleurs. On jouait aux découvreurs de Lascaux", s'amuse celui qui a eu la chance de visiter la vraie grotte à 12 ans, et qui s'en remémore comme d'un "choc esthétique".

Son sentier peut s'arpenter augmenté d'une application où les voix des ados de 1940 relatent leur folle découverte en 12 épisodes. Thierry Félix les a fréquentés jusqu'à leur mort, et a même réussi une fois à les réunir tous les quatre, en 1986. "C'était fantastique d'écrire ce qu'avaient à dire les héros de mon enfance."