Coronavirus : ces couples qui préfèrent annuler leurs mariages

La propagation du coronavirus a d’innombrables conséquences en France. Au-delà des concerts, spectacles ou événement sportifs annulés ou reportés, à l'instar du marathon de Paris, ce sont désormais les mariages qui sont impactés par le coronavirus.

En effet, malgré des mois et des mois de préparatifs, certains couples préfèrent renoncer au plus beau jour de leur vie et reporter la fête. C'est le cas de Yasmine, qui devait se marier le 21 mars prochain à Lamorlaye, dans l'Oise, avec 150 invités. Elle a d'abord pensé pouvoir maintenir l'événement. "En apprenant que Lamorlaye était une ville 'cluster', je me suis dit que c'était pas grave et que je pouvais continuer mon mariage, sachant que le maire avait dit que je pouvais le faire en comité restreint avec les mariés et les témoins", explique la jeune femme.

En y réfléchissant, elle a par la suite estimé que "la mairie était quand même un moment important". "S'il n'a pas ses parents et que je n'ai pas mes parents, c'est compliqué quand même", a confié Yasmine. Comptant des personnes âgées parmi ses invités, elle a finalement souhaité ne pas "prendre le risque qu'ils puissent attraper le coronavirus". Pour la future mariée, "c'était juste impensable".

J'essaie de reculer un maximum, mais je peux pas reculer éternellement





Concernant l'organisation, elle tente de mettre d'accord tous les prestataires en essayant d'en garder le maximum : "fleuristes, traiteurs, DJ". "Sachant qu'on rentre dans la saison des mariages, je vous laisse imaginer le cauchemar, sachant que le coronavirus n'est pas quelque chose qui va disparaître en un claquement de doigt non plus", explique la jeune femme.

"J'essaie de reculer un maximum, mais je peux pas reculer éternellement", s'inquiète Yasmine. Elle envisage de repousser le jour J dans "trois ou quatre mois", mais plus, cela deviendrait "vraiment pesant' pour la future mariée.