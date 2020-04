publié le 26/04/2020 à 20:21

Difficile d'imaginer un mariage où tous les invités devraient porter des masques. Et pourtant, c'est peut-être ce que devront imposer les mariés s'ils souhaitent maintenir les festivités en juillet, en août ou en septembre. Et c'est seulement dans le cas de figure où les mariages seraient autorisés.

Stéphane Seban, fondateur du salon du mariage, espère pouvoir "sauver 10 ou 20% des mariages prévus cette année". Car en ce moment, c'est la pleine saison. "80% des mariages ont lieu entre avril et fin septembre, assure-t-il, ajoutant que "50% des mariages prévus ont été soient reportés soient annulés cette année".

Et d'ajouter : "On vient de sortir un sondage selon lequel 50% des mariés ne se sont pas décidés. Pour les 50% restants, on peut considérer que 30% d'entre eux vont se marier à la rentrée - en septembre et novembre - et 70% reporteront la date du mariage au printemps ou à l’été 2021.

Pour Stéphane Seban, de multiples professions sont déjà concernées. "Ce sont surtout de toutes petites boites qui subissent de plein fouet cette crise", tels que les photographes ou les traiteurs. Selon lui, elles ont perdu "50% de leur chiffre d’affaire en moyenne".

"Si on peut sauver quelques mariages en aôut ou septembre ce sera magnifique, mais on est assez pessimistes sur les dates en juin ou juillet", termine-t-il.