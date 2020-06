Les services automobiles à domicile en plein boom depuis le confinement

publié le 31/05/2020 à 20:42

Livraison de voitures, changement de pneus, remplacement des batteries... Avec le confinement, on assiste depuis quelques semaines à un véritable boom des services automobiles à domicile. Et ça a tellement bien fonctionné que de nombreuses enseignes vont continuer. Plus besoin d'aller au garage, c'est désormais le garage qui vient à vous.

Aramis Auto, l'un des plus grands distributeurs de voiture en France, a déjà livré 10.000 modèles depuis qu'il a lancé ce service gratuit, dont 800 pendant le confinement. Tout comme chez Allopneus, le spécialiste de la vente en ligne. Depuis mars, le nombre d'interventions à domicile a quasiment doublé.

Tout a été pensé pour respecter les règles sanitaires. "La particularité, c'est que c'est zéro contact, explique Coralie Masselot, directrice marketing. Avec le dispositif qui a été mis en place, il n'y a pas de remise de clefs, on ne monte pas dans le véhicule et le travail se fait en extérieur. Les seules zones de contact sont les pneus, la jante et la station mobile." De quoi rassurer les clients. "Je pense que le service de montage de pneus à domicile a un bel avenir", conclut-elle.