publié le 06/06/2020 à 12:15

Alors que la sécurité routière a dévoilé cette semaine le bilan du nombre de morts sur les routes l'année dernière, de nouvelles mesures sont entrées en vigueur depuis le vendredi 22 mai, pour tenter de le minimiser dans les années à venir. Téléphoner au volant pourra désormais coûter aux automobilistes leur permis de conduire et il y aura également plus de sévérité pour ce qui entoure l'alcool.

3.244 personnes sont mortes sur les routes en 2019, soit 4 de moins qu'en 2018 mais aussi et surtout le chiffre le plus bas jamais enregistré par la sécurité routière. Néanmoins, les forces de l'ordre s'inquiètent des mauvaises habitudes prises lors du déconfinement, où les grands excès de vitesse s'accumulent sur les routes et ont augmenté de 15%.

En ce qui concerne le téléphone au volant, dans le cas où les automobilistes l'utilisent et commettent une contravention, les forces de l'ordre vont leur remettre deux avis de contravention, un pour chacune des infractions. Votre permis de conduire vous sera ensuite retiré pendant 72 heures, avec un avis de rétention. Durant ce laps de temps, le préfet prendra la décision de suspension de permis, qui peut aller jusqu'à six mois de retrait, ou non.