Déconfinement : le chef Verjus souhaite rouvrir les restaurants "le plus tôt possible"

publié le 28/04/2020 à 08:49

Alors que 110 députés proposent une réouverture en trois étapes des restaurants, notamment dès le 15 mai pour une partie d’entre eux, Bruno Verjus, chef du restaurant Table à Paris, s’interroge sur la manière dont ce calendrier hypothétique a été élaboré.

Dans les départements les plus touchés, la réouverture pourrait ainsi se faire le 15 juin, selon cette proposition. Le chef, lui, plaide pour une réouverture "le plus tôt possible". D’autant plus que cette reprise se fera "tranquillement", poursuit-il. "Ceux qui seront prêts vont rouvrir", poursuit-il. "On a, pour la majorité des restaurants, la possibilité d’offrir une sécurité dans la distanciation sociale", explique aussi le restaurateur.

Pour ce qui est de la baisse de la TVA, réclamée notamment par le patron du groupe Bertrand, Bruno Verjus "ne sait pas" s’il faut en passer par-là, concédant toutefois que ce sera "peut-être nécessaire". "Il y a des regroupements de professionnels qui vont discuter avec Bercy comment on peut redynamiser économiquement les choses".