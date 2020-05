Déconfinement : comment les campings préparent une potentielle réouverture

publié le 30/04/2020 à 13:45

"Le tourisme ne pourra reprendre que de façon concentrique dans un premier temps, avec une clientèle d'ultra-proximité", a expliqué, mercredi 29 avril, le secrétaire d’État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne. Dès lors, les campings accueilleront, s'ils peuvent rouvrir, une clientèle pour partie différente, et devront également adapter leurs dispositifs de réservation et leurs conditions d’accueil.

C’est ce que confirme au micro de RTL, ce jeudi 30 avril, Nicolas Dayot, président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA). D’une part, grâce à une ordonnance du gouvernement, le client d’un camping peut désormais "conserver pendant 18 mois l’acompte qu’il avait versé pour des séjours qu’il avait réservés au printemps et dont il n’a pas pu profiter. Et, à l’inverse, l’entreprise n’a pas été obligée de lui rembourser l’argent pour ne pas se vider un peu plus de sa trésorerie", explique Nicolas Dayot.

Certains camping proposent même, "pour ceux qui réservent dès maintenant pour l’été (…), de récupérer leur argent pour pouvoir passer des vacances dans une autre région, s’il y avait un arrêté administratif interdisant au client de prendre des vacances". Une mesure qui vise à "rassurer le client", poursuit le patron de la FNHPA.

Concernant l’accueil des vacanciers, si celui-ci devenait possible, Nicolas Dayot se veut rassurant, rappelant qu’un "camping c’est très vaste, il y a des allées qui sont larges, les hébergements sont individuels sur leurs emplacements". Certaines animations pourraient toutefois être "annulées" par les campings ou "maintenues sous une forme très différente."