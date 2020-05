Coronavirus : les colonies de vacances seront-elles maintenues cet été ?

publié le 30/04/2020 à 05:03

Les colonies de vacances devraient être maintenues cet été malgré la crise sanitaire. Cela se fera évidemment seulement si l'épidémie le permet et dans tous les cas avec une nouvelle organisation. Comme pour les écoles, il faudra mettre en place des règles sanitaires strictes.

Cela concerne également le mode transport. Les enfants sont habituellement transportés en car ou en train pour aller "en colos" et des mesures sanitaires devront être appliquées rigoureusement. Il y a plus d'un million de d'enfants et de jeunes qui partent chaque année. Les professionnels du secteur attendent de connaître les conditions dans lesquelles ils vont devoir travailler et organiser ces séjours.

Ils sont dans l'incertitude totale mais les colonies sont un sujet important pour Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, et de Gabriel Attal, le secrétaire d'État en charge de la jeunesse.

Une mention éducative renforcée

L'année dernière déjà, avant la crise du coronavirus, ils voulaient absolument relancer une dynamique autour des colonies parce que trois millions d'enfants en France ne partent pas en vacances l'été. Jean-Michel Blanquer et Gabriel Attal ont ainsi reparlé ces dernières semaines de ces colonies de vacances qu'il fallait développer cette année, bien entendu avec des précautions particulières due à l'épidémie.

Il y aura notamment une mention éducative renforcée avec peut-être du soutien scolaire intégré en raison des lacunes accumulées pendant le confinement. Des formes hybrides de séjour permettant aux enfants de recevoir un enseignement selon Gabriel Attal.