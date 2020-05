Paris : comment trouver une pharmacie où retirer son masque ?

publié le 14/05/2020 à 06:22

Depuis lundi 11 mai, Parisiens et Parisiennes peuvent se rendre en pharmacie pour retirer l'un des 2 millions de masques grands public distribués gratuitement par la mairie. Une offre bienvenue en pleine épidémie de coronavirus dans une région qui se trouve encore en zone rouge selon les données du gouvernement. Pourtant, s'il est facile de s'inscrire en ligne sur la plateforme dédiée, trouver la bonne pharmacie peut être plus compliqué.

Et pour cause : aucune liste des pharmacies "volontaires" n'est disponible. "Il se trouve qu'afficher une liste de pharmacies plutôt que d'autres peut relever de la promotion pour les officines proscrite par les instances ordinales", expliquait Jean-François Martins à une internaute parisienne lundi 11 mai. En d'autres termes, il est impossible de publier une liste des pharmacies "volontaires", sous peine d'encourager une concurrence déloyale proscrite par l'Ordre des pharmaciens, insiste de nouveau la mairie de Paris à RTL.fr.

Un mail envoyé après inscription

Pour pallier ce problème, la mairie de Paris a mis en place un système d'e-mail. "Si vous vous inscrivez ou quelqu’un de votre entourage s’inscrit pour avoir un masque, il recevra par mail une contre-marque avec l’horaire et la date à laquelle il peut se rendre pour récupérer son masque et juste avant - soit la veille, soit le matin-même - il reçoit également un mail avec un lien qui lui indique les pharmacies où il peut se rendre", explique la mairie de Paris. Une manière plus "confidentielle" de communiquer ces données.

Aux personnes qui assurent ne pas avoir reçu cet e-mail et être toujours dans l'attente de cette liste, la mairie de Paris répond qu'il s'agit encore du "début" de ce dispositif qui a commencé lundi. Ce dysfonctionnement qui devrait être réglé dans les prochains jours. "C’est une opération inédite de distribuer autant de masques à tous les parisiens et les parisiennes", assure-t-elle à RTL.fr.

