publié le 13/05/2020 à 11:52

Les transports en commun sont des lieux particulièrement craints dans les grandes villes en raison de la promiscuité qu'ils imposent aux usagers. C'est pourquoi de nombreux Franciliens se sont mis au vélo. Plus largement, de plus en plus de Français délaissent la voiture aux profits de la bicyclette. Des aides peuvent vous aider à sauter le pas.



La région Île-de-France propose ainsi de se faire rembourser 500 euros pour l'achat d'un vélo électrique, voire 600 euros pour un vélo cargo, dans la limite de 50 % du prix d'achat. Pour en bénéficier, il faut se rendre sur la plateforme dédiée d'Île-de-France Mobilités pour faire une demande de remboursement.



Pour tous les Français qui ont déjà un vélo dans leur garage, l'État a mis en place une aide de 50 euros pour se le faire rembourser. Si la réparation vous coûte moins de 50 euros, vous n'aurez qu'à payer la TVA. Là encore, une plateforme vous propose de trouver un réparateur agréé près de chez vous.