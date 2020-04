publié le 01/04/2020 à 15:40

Stéphane Bern et sa bande sont heureux de vous retrouver comme tous les jours de 11h30 à 12h30 dans A La Bonne Heure ! Une fois n'est pas coutume dans cette période de confinement, nous vous proposons de prendre un peu prendre l'air aujourd'hui :

- Dans un premier temps, direction le Népal avec Matthieu Ricard ! Avec ce moine bouddhiste, très proche du Dalaï Lama, nous tentons d'en savoir plus sur ce que la sagesse peut nous apporter pour traverser cette période difficile.

En ligne avec Stéphane Bern ce matin, Matthieu Ricard prône ce qu'il appelle "la sobriété heureuse", cette recherche d'un mode vie qui ne cède pas tout à la consommation.Selon le moine bouddhiste, il faut "essayer de trouver le bien-être, la satisfaction, la plénitude dans l'amitié, dans le fait de savoir jouir du milieu naturel (...) C'est quand même mieux que de systématiquement pousser cette société de consommation car si ça ralentit, tout le monde s'affole. A un moment donner, il faut revisiter un peu nos valeurs fondamentales et ce à quoi on aspire dans l'existence".

Matthieu Ricard se veut tout de même rassurant tout en mettant garde : "J'ai confiance dans le fait que nous avons le potentiel pour changer (...) Une fois, j'avais écrit une tribune qui disait 'Le futur ne fait pas mal, du moins pas encore'. Le problème c'est qu'on a beaucoup de mal émotionnellement à se mobiliser pour des événements qui vont se produire dans 30 ans. Et quand ça se produit maintenant, brusquement on en prend plein la figure et on commence à se rendre compte qu'il faudrait faire quelque chose" explique-t-il avant de conclure : "C'est le moment de se réveiller et de pas simplement reprendre le plus vite possible dès que les choses seront normales".

Par téléphone également ce matin :

- Alain Baraton, le jardinier du domaine de Versailles ! Au menu : les bienfaits du jardinage et de la nature, mais également des conseils sur ce qu'il faut faire et ne pas faire en ce début de printemps si vous avez un jardin !



- Enfin, Mcflye et Carlito, les célèbres Youtubeurs, véritables idoles des jeunes, aux 5,5 millions d'abonné ! Demain, le duo proposera de 9h à 20h un programme en direct sur la plateforme. Objectif : Récolter des fonds pour les hôpitaux !

"Émerveillement" : Hommage à la beauté de la nature

Fils du philosophe Jean-François Revel et de l’artiste peintre Yahne Le Toumelin, Matthieu Ricard s'est établi dans l'Himalaya en 1967 pour devenir moine bouddhiste. Interprète français du Dalaï-Lama, il est également l'auteur de plusieurs livres comme Un voyage immobile (2007), Bhoutan, terre de sérénité (2008) ou encore 108 sourires (2011).

En octobre dernier, le moine bouddhiste était déjà venu nous présenter Émerveillement dans A La Bonne Heure ! Publié aux éditions de La Martinière, l'ouvrage est un hommage, en texte et en images, à la beauté de la nature et de la vie sous toutes ses formes.

"Emerveillement" de Matthieu Ricard (La Martinière)

"Se fondre dans l’immensité du ciel, se perdre dans le dédale d’une écorce, disparaître dans l’intimité d’une fleur comme Alice passe de l’autre côté du miroir et se retrouve au pays des merveilles. Savourer la fraîcheur de l’instant sans s’égarer dans les mille et un ailleurs de la distraction…"



En somme s’émerveiller de tout, du rien, du simple, de la feuille, de la brindille, du rocher, de l’eau. Retrouver un regard d’enfant sur la nature, son infiniment grand et son infiniment petit. C’est vers l'émerveillement simple et instinctif, trop souvent enfoui sous les pavés de nos villes et de nos vies, que Matthieu Ricard nous invite à travers ses images et ses textes.



"L’émerveillement nous élève et invite en notre paysage intérieur des états mentaux sereins, vastes et ouverts qui engendrent un sentiment d’adéquation avec le monde…"



De l’Argentine au Canada, de l’Islande au Népal, 100 images en couleurs pour redécouvrir les vertus de l'émerveillement et "notre affinité innée avec la Nature".



Émerveillement de Matthieu Ricard, éditions La Martinière, 216 pages, 35 euros.

"Le Maradon" : Le live caritatif de McFly & Carlito

Demain (jeudi 02 avril), les YouTubeurs McFly et Carlito organiseront une grande émission caritative en direct sur la célèbre plateforme afin de récolter des dons pour les hôpitaux de France. Ce live aura lieu de 9h à 20h sans interruption !



A cette occasion, le duo fera appel à plusieurs influenceurs mais aussi des célébrités issues du monde du cinéma, de la musique ou encore des humoristes. Parmi les invité(e)s : Big Flo & Oli, la chanteuse Pomme, Pierre Niney, le Youtubeur Squeezie, Ornella Fleury, Edouard Baer, le rappeur Roméo Elvis ou encore Gad Elmaleh...

Ce n'est pas la première fois que des YouTubeurs organisent des œuvres caritatives. L'année dernière en France, il y a eu la Z Event, véritable "Téléthon du jeu vidéo" de 54h, qui a récolté 3,5 millions d'euros pour l'Institut Pasteur. A noter également le Téléthon Gaming, en marge du Téléthon diffusé chaque premier week-end du mois de décembre sur les chaînes de France Télévisions.

