Déclassement, sentiment d'abandon, laïcité... Pourquoi les professeurs votent de plus en plus RN

Les professeurs n'hésitent plus à se tourner vers le Rassemblement national. Selon une étude du Cevipof, 25% des enseignants ont voté pour Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle en 2022, soit 1 professeur sur 4. Les raisons : le déclassement social, le sentiment d’abandon auprès des institutions ou encore la remise en cause de la laïcité. RTL a rencontré plusieurs de ces enseignants, avec un vote de contestation pour les uns et un vote d'adhésion pour les autres. Mais voter pour le RN reste encore tabou en salle des profs. Le prénom de chaque professeur a donc été modifié afin de préserver leur anonymat.

Martine est professeur depuis cinq ans au collège et au lycée en Ile-de-France. Elle a toujours voté à droite sans jamais donner sa voix au RN. Mais en 2022, elle décide de sauter le pas avec pour raison principale les atteintes à la laïcité. "En période de ramadan, on a des élèves qui refusent soit de chanter soit d'écouter de la musique dans le cadre d'enseignements pédagogiques", assure-t-elle. "Dans les cours d'école on entend souvent des élèves souhaiter que les autres élèves aient une foi, peu importe laquelle. Il y a une forme de prosélytisme qui est à proscrire dans un établissement scolaire", ajoute Martine.

Séduits par le programme éducatif du RN

Avec un statut de contractuelle, Martine pointe le manque de formation et la dégradation de ses conditions de travail. Elle dit subir une forme de déclassement social. Alors selon l’enseignante, seule Marine Le Pen s’attaque en profondeur à la question de l’éducation. "La baisse des effectifs par classe nous permettrait de mieux accompagner les élèves", juge Martine, séduite par les propositions du parti d'extrême droite. Le RN avait promis 20 élèves maximum par classe lors de la campagne électorale en 2022.

"Il y a aussi tout ce qui est blouse ou uniforme pour gommer les différences socio-culturelles entre les élèves. Et une revalorisation salariale des enseignants", ajoute l'enseignante. Dans son programme, Marine Le Pen promettait également une augmentation de 3% chaque année.



La gauche et le wokisme pointés du doigt

Des professeurs historiquement de gauche ont eux aussi voté RN. Et ils pointent du doigt l'échec de la gauche, qui selon eux n’a pas su les écouter et les a abandonnés. Olivier, qui enseigne depuis 35 ans en Occitanie, est un ancien syndiqué au Snes-FSU, un syndicat situé à gauche. Il a adhéré au RN parce que, selon lui, la gauche sabote les fondements de l’éducation. "On a laissé la porte ouverte à la gauche LFI qui soutient tout ce qui est dans le wokisme, avec la réécriture des livres et le déboulonnage des statues. Tout ça n'est pas possible", s'insurge Olivier.

Enzo, qui a aussi pris sa carte au RN, est pourtant un ancien socialiste mais il a voté Marine le Pen l’année dernière. Selon ce professeur, le RN est la seule alternative pour remettre de l’ordre au collège. "On nous donne des classes et on doit ensuite se débrouiller. J'ai renvoyé des dizaines d'élèves à la vie scolaire, mais il n'y a pas de changements. On les exclut un ou deux jours puis ils reviennent, et ils ne changent pas. L'éducation nationale ferme les yeux, on est abandonné", se désole-t-il.

Epuisé, à bout, l’enseignant a même décidé de faire une pause dans sa carrière de prof. Il confie également avoir failli tomber en dépression.

"La question est sur l'identité de l'école"

Emmanuel Macron a annoncé la semaine dernière une revalorisation des salaires des professeurs. Mais cette mesure ne fait pas changer d'avis ces professeurs. Ces nouveaux électeurs du RN attendent plus qu’une simple augmentation selon Luc Rouban, directeur de recherche au CNRS qui a réalisé l’étude sur ces enseignants qui votent RN. lls étaient 18% en 2017 et 25% en 2022, un chiffre qui pourrait de nouveau augmenter en 2027.



"La question n'est pas que salariale, elle est plus largement sur l'identité de l'école. Est-ce qu'on doit aller vers une autonomie plus large des établissements avec des projets pédagogiques locaux, ou alors vers un projet national plus républicain et centralisé avec des normes très précises sur la laïcité. Ce sont des questions fondamentales auxquelles Emmanuel Macron n'a pas répondu", juge le chercheur. Ces enseignants et ces professeurs qui votent RN ont quant à eux trouvé leurs réponses dans le programme de Marine le Pen. Elle qui promet de réhabiliter l’ordre et l’autorité dans les salles de classe.