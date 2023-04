Hausses de salaires des enseignants : qui est concerné et pour quel montant ?

Emmanuel Macron l’avait promis durant sa campagne présidentielle : tous les enseignants devront gagner au-dessus de 2.000 euros par mois. Le président de la République a annoncé jeudi 20 avril des augmentations de rémunération pour les professeurs, comme attendu, à partir du mois de septembre. Ces hausses se répartissent en deux catégories : une part versée à tous et une part pour les profs qui accepteront de nouvelles missions.

La revalorisation dite "socle" (inconditionnelle) sera comprise entre 100 et 230 euros net par mois, pour "tous les niveaux de carrière" selon Emmanuel Macron. Les professeurs seront ainsi augmentés de 100 euros par net sans conditions, grâce au doublement de leur indemnité de fonction. Cela pourra monter jusqu’à 230 euros net par mois pour ceux qui touchent la prime d’attractivité jusqu’à 15 ans de carrière. Les enseignants stagiaires la percevront désormais, portant leur hausse de rémunération à 160 euros net par mois.

Une hausse supplémentaire liée à de nouvelles missions

Une augmentation supplémentaire est possible entre 1.250 et 3.750 euros bruts par an, avec une contrepartie : prendre l’engagement d’accomplir une, deux ou trois missions supplémentaires. La mission qui sera proposée prioritairement aux professeurs de collège et de lycée sera de remplacer des collègues absents sur une courte durée. Cette mission de 18h permettra aux professeurs de gagner 94 euros net de plus par mois.

Les professeurs d'école se verront proposer de faire du soutien en maths ou en français au collège pour les élèves de 6e. Autres missions : participer au dispositif "devoirs faits", au dispositif "vacances apprenantes" ou être référent pour les élèves à besoins éducatifs particuliers ou encore coordonner des projets pédagogiques. Chaque établissement recevra une enveloppe budgétaire et gèrera l’attribution des missions aux professeurs volontaires.



