DÉBAT - Faut-il imposer un passe sanitaire en entreprise ?

Evoquée lors d’une réunion entre la ministre du Travail Elisabeth Borne et les partenaires sociaux, l'hypothèse d'un passe sanitaire en entreprise pèse de plus en plus lourd. Cependant, cette nouvelle indication va-t-elle pouvoir se mettre en place ? Yves Calvi a posé la question au PDG du Groupe Jouve et au chef de service réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de l'APHP.

Pour Thibault Lanxade, la mise en place d'un passe sanitaire obligatoire ne peut pas se faire aujourd'hui. Le président-directeur général (PDG) du Groupe Jouve pointe l'absence de "conditions satisfaisantes". "Tout simplement, parce que je ne vais pas demander aux salariés s'ils ont été vaccinés ou pas. Je ne vais pas établir des listes. Que se passe-t-il si le passe n'est pas exact, si le passe est faux ? Que va-t-il se passer si je dois renvoyer un collaborateur chez lui ? Sur quelle forme sera-t-il pris en charge sur son salaire ?" questionne-t-il.

L'ancien président du Medef s'entend avec le professeur Djillali Annane pour établir différentes règles selon les entreprises. Le chef de service réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de l'APHP affirme que l'entreprise est un endroit à risque de contaminations. "En particulier dans des milieux où on travaille en commun, dans des open space où dans d'autres situations où le risque de proximité avec des collègues au travail est grand", indique-t-il.

Il faut se prémunir d'établir une règle générale pour tout le monde Pr Djillali Annane, le chef de service réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de l'APHP.

Mais le professeur Djillali Annane nuance sa réflexion : "Mais là encore, on ne peut pas tout mettre dans le même sac. [...] Il faut se prémunir d'établir une règle générale pour tout le monde". Un pragmatisme nécessaire aussi selon Thibault Lanxade, "Un cadre général, ce n'est pas possible. Comment voulez-vous gérer une TPE comme une PME ou une entreprise industrielle ?"