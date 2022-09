DÉBAT - Avion privé du PSG : les clubs doivent-ils vraiment revoir leur façon de voyager ?

Au lendemain de la boutade lancée par l'entraîneur du PSG Christophe Galtier à propos d'une réflexion sur des déplacements "en char à voile", la polémique enfle et a été récupéré par la sphère politique. Matthieu Orphelin, ancien député écologiste, a ainsi annoncé sur Twitter qu'il a trouvé un trajet Paris-Lyon pour le match opposant le PSG et l'OL le dimanche 18 septembre prochain.

Est-ce une manière de faire comprendre que les clubs doivent évoluer dans leurs manières d'effectuer leurs trajets ? "Exactement, bien sûr qu'il faut que tout le monde évolue. On est face à des crises climatique et énergétique de grande ampleur, chacun doit faire des efforts, les clubs sportifs également".

"J'aimerais que le PSG, comme tant d'autres clubs en France, s'engage vers le développement durable, vers des modes de déplacement beaucoup plus doux et moins impactant pour le climat. Il y a des grands clubs qui l'ont fait à l'étranger, Liverpool, la Juventus Turin. Et donc cette blague, si elle est un peu tombée à plat, c'est peut-être parce que ça minimisait ce sujet climat-énergie".

Est-ce que la SNCF n'a pas des choses importantes à faire pour le grand public ? Christian Ollivier, chef du service des sports de RTL

Pour Christian Ollivier, chef du service des sports de RTL, "que Christophe Galtier ait fait une erreur de communication sur la forme, c'est entendu. Il n'a pas préparé son intervention, il aurait pu simplement dire 'c'est un sujet sérieux' - le PSG prend d'ailleurs à bras le corps ce dossier car il est en négociation et en discussion avec la SNCF depuis plusieurs semaines".

"Deuxième chose, je réponds à monsieur Orphelin pour dire qu'il ne dit pas l'entière vérité : ce n'est pas complètement rentré dans les mœurs partout en Europe, vous prenez les actualités qui vous intéressent (...) Alors oui, il faut privatiser (les gares, ndlr). Est-ce que la SNCF n'a pas des choses importantes à faire pour le grand public ?"

