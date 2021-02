publié le 02/02/2021 à 12:54

Depuis quelques années, on assiste à un véritable boom des distributeurs de pizza, en milieu rural surtout. Ce qui séduit les consommateurs, et encore plus avec la pandémie de Covid-19, c'est ce que ces machines, ouvertes 24h sur 24, proposent exactement les mêmes produits qu'au restaurant. D’ailleurs, ce sont souvent des propriétaires de pizzeria qui se lancent dans l’aventure.

Guy et sa fille Anaïs ont installé un distributeur dans le département de l'Eure. Depuis quatre ans, la pizza du coin a de très nombreux adeptes, avec le couvre-feu à 18h en ce moment, les stores sont fermés. Pourtant, à l'intérieur, père et fille s'activent. Ils n'ont pas besoin de se parler, leurs gestes sont précis, synchronisés.

Une bonne pâte maison et des produits frais expliquent le succès de ces pizzas. Et c'est bien ça qui séduit les clients, qui sont de plus en plus nombreux depuis le 1er confinement.

S'adapter au confinement, puis au couvre feu.

Depuis un an les habitudes ont changé. Il faut s'adapter au confinement puis au couvre-feu. C'est grâce au distributeur, un investissement à 55.000 euros la machine, qu'ils s'en sortent. Guy et Anaïs rêvent même d'en installer un deuxième, mais prennent le temps pour trouver un autre endroit stratégique.