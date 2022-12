Dans quels départements la population française a-t-elle le plus augmenté ?

Entre 2014 et 2020, la population française a augmenté d'environ 209.000 habitants par an, a rapporté l'INSEE dans une étude publiée jeudi 29 décembre 2022. En France métropolitaine, la Corse est la région dans laquelle la population a le plus augmenté, d'1 % par an. La population de l'Occitanie a, quant à elle, progressé de 0,7 % par an entre 2014 et 2020.

À l'inverse, le nombre d'habitants a baissé de 0,1 % par an en Normandie et en Bourgogne-Franche-Comté. Dans les départements d'Outre-mer, la population a diminué chaque année en Martinique (-1 %) et en Guadeloupe (- 0,7 %), tandis qu'elle est en hausse pour la Guyane (+2,1 %) et pour La Réunion (+0,4 %).

Selon les départements, l'évolution démographique n'est pourtant pas la même. Entre 2014 et 2020, la population est en hausse de 1,2 % par an en Loire-Atlantique, en Gironde, en Haute-Garonne et dans l'Hérault.

Dans ces départements, le solde migratoire est important, ce qui signifie que davantage de personnes se sont installées dans ces territoires que celles qui en sont sorties au cours de l'année. "Ce concept est indépendant de la nationalité", indique l'INSEE.

La population a aussi augmenté en Haute-Savoie (+1,1 % par an), dans les départements de Corse (+ 1 %) et en Seine-Saint-Denis et en Ille-et-Vilaine (+0,9 %). Au contraire, le nombre d'habitants est en baisse dans la Nièvre (-0,9 % par an), en Haute-Marne et dans la Meuse (-0,8%).

L'INSEE note qu'entre 2014 et 2020, la population augmente deux fois plus rapidement dans l’espace urbain que dans l’espace rural. Dans les grands centres urbains, le nombre d'habitants augmente de 0,4 % par an. Si le nombre de résidents a diminué en moyenne de 0,6 % par an à Paris, il a gonflé dans les départements alentours.

