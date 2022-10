Pourquoi la population mondiale a-t-elle doublé en 50 ans ?

Dans moins d'un mois, nous serons 8 milliards d'êtres humains sur la Terre. Mais à combien serons-nous dans 100 ans ? Si on s'en tient aux projections des Nations unies, il y a 50 ans, on était 4 milliards. Dans trois semaines, on sera 8 milliards, le double et il va falloir se serrer car en 2100, les humains seront 11 milliards. Mais on devrait arriver à un pic à la fin du siècle.

La population mondiale va baisser, déjà, la natalité a ralenti grâce à l'éducation, la contraception. Le nombre d'enfants par femme est passé de 5 à 2,5 en 50 ans. Mais si nous sommes toujours plus nombreux, c'est surtout grâce aux progrès de la médecine et à l'amélioration du niveau de vie. La mortalité infantile a chuté et on vit plus vieux. En attendant ce pic, on va vivre une révolution, un déclin des populations qui va se poursuivre en Europe, qui va toucher l'Asie avec donc moins de bras pour l'économie.

C'est le défi du vieillissement qui se présentera à nous : comment va-t-on s'occuper de nos anciens ? En revanche, l'Afrique va connaître un boom démographique sur un continent qui va devenir de moins en moins vivable avec le réchauffement climatique. La population de l'Afrique va tripler d'ici à 2100.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info