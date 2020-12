publié le 30/12/2020 à 13:46

Au dernier recensement, nous sommes au total en France 66,73 millions d'habitants selon l'Insee. Mais, depuis 5 ans, plusieurs départements voient leur population baisser : ils sont 20 dans ce cas alors qu'ils n'étaient que 11 entre 2008 et 2013.

Les plus fortes chutes sont observées à Paris : la capitale perdait chaque année 0,5 % de ses habitants entre 2013 et 2018 alors qu’elle en gagnait 0,2 % par an avant cette période. Les autres baisses s'observent beaucoup dans le Nord-Est du pays, dans les Ardennes, la Meuse, les Vosges ou encore la Haute Marne mais aussi dans l'Indre, la Creuse ou encore dans l'Orne.

Mais il y a aussi des départements qui gagnent des habitants... C'est par exemple le cas de la Gironde, l'Hérault ou encore la Haute Savoie. Cela s'explique aussi car beaucoup de Français s'installent dans les grandes métropoles.

Là aussi l'INSEE a pu le mesurer. Les grandes aires urbaines, c'est-à-dire celles de plus de 700.000 habitants et plus, séduisent depuis plus de 10 ans. Par exemple la partie française de Genève-Annemasse gagne 1,8 %. Un chiffre qui atteint 1,4 % pour Nantes, Montpellier et Bordeaux. Toulouse et Rennes sont aussi toujours très attractives. Mais attention : plus la ville est petite, plus elles perd des habitants. Les Français continuent donc à privilégier les grandes métropoles.