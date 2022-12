VIDÉO - Il demande sa compagne en mariage en plein vol vers La Réunion

Alors que tout semblait calme dans l’avion, les lumières sont soudainement devenues roses et les passagers ont pu entendre ce message : “Mesdames et Messieurs, nous traversons actuellement une zone de grande tendresse et de romance”. Pas de turbulences annoncées, à part bien sûr celles de l’amour…



Didier s’est alors avancé dans la rangée en poussant le rideau qui sépare le cockpit du reste de l’avion. Le passager était allé demander la complicité du personnel navigant de ce vol Air Austral. Hôtesses, stewards et commandants de bord, tous ont accepté de jouer le jeu.



Pendant que Didier s’avance, la chanson Perfect d’Ed Sheeran a été jouée tandis que la lumière de l’avion a ensuite tourné au bleu. Aurélie a détaché sa ceinture pour rejoindre Didier dans l’allée.



Didier a ensuite déclaré sa flamme à Aurélie qui a pleuré d’émotion : “Quand on s’est rencontrés, je t’ai dit : je veux crier sur le toit du monde combien je t’aime. Alors je n’ai pas trouvé plus haut que le toit du monde”.



Aurélie a dit oui à Didier ! Une hôtesse de l’air portait une boîte contenant une bague et l’heureux fiancé l’a glissée au doigt de sa douce.

