publié le 21/02/2020 à 11:04

Une semaine après la révélation au public des vidéos intimes de Benjamin Griveaux, c'est devenu l'une des préoccupations des Français : la divulgation de notre vie privée voire de notre intimité sur Internet. Nicolas Arpagian, expert en cybersécurité et auteur de La Cybersécurité, analyse ce phénomène



"Nous sommes dans l'ère de la trace permanente. À chaque fois que vous allez produire un contenu numérique, il y a un historique qui peut vous être présenté pour demander des comptes ou vous mettre en difficulté."

Cela reviendrait donc alors à dire qu'il est impossible d'effacer quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, selon Nicolas Arpagian : "C'est le principe même du numérique. Pour fonctionner, il faut vous connecter à un site. Donc des traces informatiques existent et il y a toujours une mémoire." "Mais on ne maîtrise pas toute cette ingénierie technique. Ce n'est pas parce que l'on vous promet la destruction d'une vidéo au bout d'une minute qu'il n'y a pas un moyen de l'enregistrer et donc de lui donner une relative éternité", explique-t-il.

Nicolas Arpagian ajoute donc que même si l'on efface une photo de son téléphone, ce n'est pas pour autant qu'elle aura totalement disparue : "Il est possible de remonter sur plusieurs couches d'enregistrement d'un disque dur par exemple", précise l'expert.