Covid : ces conséquences inattendues du confinement sur les bébés

Une première étude irlandaise sur les conséquences du premier confinement, en mars 2020, pointe des retards de langage et de développement sur les bébés qui ont été enfermés par plusieurs semaines.

Cette étude montre un léger retard chez les petits nés entre mars et avril 2020, un retard qui a surtout impacté leur capacité à communiquer. À titre d'exemple, 93% des bébés nés hors confinement arrivaient à montrer un objet du doigt, contre 83% pour les bébés confinés. Ce retard serait lié à un manque d'interaction sociale, selon les scientifiques. Autre exemple : 95% des petits nés hors confinement arrivaient à dire "au revoir" au bout d'un an. Pour les petits nés au début de 2020, ils ne sont que 88%. Ces derniers ont vu moins de personnes que d'habitude et ont donc eu moins d'occasions de dire "au revoir".

Les pédiatres de l'étude ne sont pas inquiets pour autant. Ils expliquent que ce retard reste léger et qu'à cet âge, il se comble très vite. Si ces bébés confinés communiquaient un peu moins bien, ils ont toutefois rampé plus vite après avoir passé plus de temps à jouer à la maison.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info