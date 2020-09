publié le 28/09/2020 à 08:38

Evelyne Bernard est la propriétaire d'une salle de fitness, à Genay, dans la métropole lyonnaise. L'entrepreneuse a décidé de pousser un cri d'alerte après les dernières mesures restrictives, qui l'obligent à fermer temporairement son établissement de sport.

"Il n'y a que la gendarmerie qui me fermera. J'ai déjà fermé deux mois et demi. Aujourd'hui, je ne refermerai pas, c'est une question de survie", explique Evelyne Bernard, qui compte entamer une grève de la faim si les autorités procèdent à la fermeture de sa salle.

"Que faire d'autre ? S'il faut en arriver là pour qu'on entende mon appel j'en arriverai là", assure la gérante. Elle a d'ores et déjà réalisé un bilan médical complet en prévision de cette grève de la faim.



"J'en ai marre de courber l'échine. À un moment donné, il faut relever la tête et dire 'non, ce n'est pas possible'. Personne n'est venu voir si j'étais à haut-risque comme ils le disent", conclut-elle.

