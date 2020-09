Covid-19 : les lunettes protègent-elles contre le coronavirus ?

publié le 28/09/2020 à 06:01

Des scientifiques chinois ont tenté de chercher s'il existait un lien entre le fait de porter des lunettes et le risque d'être (ou non) infecté par le coronavirus. Ils ont pour cela observé 276 patients atteints de la Covid-19 dans un hôpital. Ils en concluent que "la proportion de patients hospitalisés avec COVID-19 qui portaient des lunettes (...) était plus faible que celle de la population générale", selon le rapport publié dans le JAMA.

Cela suggère "que les porteurs quotidiens de lunettes peuvent être moins sensibles au COVID-19". En effet, sur les 276 patients, 16 portaient des lunettes (soit 5,8 %). Or, dans la province de Chine où se trouve l'hôpital étudié, 31,5 % de la population étaient atteintes de myopie.

Les lunettes ont été très vite identifiées comme une barrière contre le coronavirus, puisque les yeux peuvent être, même si les contaminations se font principalement par voie aérienne, source d'infection. Pour autant, inutile d'acheter des lunettes pour se protéger.

"Cette étude reste toutefois une constatation, et ne suffit pas à conclure que les lunettes sont le paramètre de protection principal chez les personnes qui n'ont pas été touchées", a indiqué le professeur Bahram Bodaghi à LCI.