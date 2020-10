publié le 12/10/2020 à 13:22

Reportée, puis tout simplement annulée. Cette année, la traditionnelle Marche de Fiertés parisienne qui aurait dû se dérouler le 7 novembre prochain n'aura pas lieu en raison de la crise sanitaire. L'Inter-LGBT, organisatrice de la manifestation, annonce cependant que des rassemblements moins importants auront lieu un peu partout dans la région Île-de-France.

"Nous ne négocions pas avec la sécurité du public, des militant·e·s et des bénévoles (...) nous n’appelons pas le public et les associations à défiler dans les rues", a expliqué l'Inter-LGBT à Têtu alors que la région se trouve en zone d'alerte maximale au coronavirus.

Pour perpétuer l'esprit de la Marche et continuer d'informer le public à propos des revendications de la communauté LGBTQ+, le collectif qui regroupe 60 associations prévoit des rendez-vous ponctuels à Paris et en banlieue pour "sensibiliser le public, alerter les pouvoirs publics et inscrire les sujets LGBTQI+ dans l'agenda politique", a-t-il indiqué au magazine. Ceux-ci se tiendront du 2 au 7 novembre prochains.

Le programme qui s'articule autour du thème "Santé bafouée, LGBTQI+ en danger !" est "en cours de consolidation". L'Inter-LGBT en appelle à tout le "tissu associatif" pour proposer initiatives et activités.