Covid-19 : 89 écoles fermées selon l'Éducation nationale

publié le 18/09/2020 à 21:40

L'épidémie de coronavirus progresse. À l'école aussi, le nombre de cas de Covid-19 augmente. 891 nouveaux cas ont été confirmés sur les dernières 24 heures, selon les derniers chiffres du ministère de l'Éducation nationale. En tout, on compte donc 5.056 élèves testés positifs sur les sept derniers jours.

Ce vendredi 18 septembre, on dénombre ainsi 89 établissements scolaires fermés, rapporte BFMTV. Parmi eux : 76 écoles primaires ou maternelles, 5 collèges et 8 lycées. La veille, on comptait 81 établissements fermés. Ces chiffres sont tout de même à mettre en balance avec le nombre total d'établissements qui est de plus de 60.000.

L'académie de Lille est la plus touchée par les fermetures d'écoles : 23 établissements ont dû fermer leurs portes. Suivent ensuite l'académie de Toulouse, d'Aix-Marseille et Bordeaux qui ont respectivement 12, 11 et 8 établissements fermés.

Jeudi 17 septembre, un avis du Haut Conseil pour la santé publique (HSCP) a indiqué que les enfants étaient peu susceptibles de se contaminer entre eux et de contaminer les adultes. Le ministère de l'Éducation nationale prévoit donc un allègement du protocole sanitaire, afin de limiter les fermetures de classes. Les nouvelles mesures devraient être annoncées "dans les prochains jours", selon le gouvernement.