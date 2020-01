Courses de voitures électriques : une alternative vraiment écologique ?

publié le 23/01/2020 à 08:15

En 2021 des courses automobiles un peu particulières se dérouleront en Amazonie et au Groenland : il s'agit de courses de voitures électriques. Un championnat en 5 étapes est prévu et uniquement dans des zones où l’environnement est fragile. Les écologistes s'inquiètent.



Le premier départ de ce championnat est fixé sur les berges du lac Rose au Sénégal. Zone classée au patrimoine de l’humanité et connue pour son dégradé de couleur provoqué par le sel, c'est un endroit paradisiaque.



Ce championnat rassemble les véhicules sous la catégorie Extreme E, des véhicules mastock 550 chevaux, 1.650 kilos, deux moteurs, quatre roues motrices, mais sans rejet de fumée toxique.

Pour ce premier championnat, son concepteur, Alejandro Agag a vu grand et a souhaité combiner la préservation de l’environnement et les courses automobiles en faisant rouler ces véhicules dans des écosystèmes très fragiles, comme par exemple l’oasis d’Al-Ula en Arabie Saoudite ou dans les gorges d’un glacier Népalais, afin de montrer que s’en était fini d’associer pollution et courses automobiles.

Les grandes marques automobiles restent attentives

Une course automobile dans un environnement écologiquement sensible perturbe tout. La faune et la flore sont peu habituées à ce genre de véhicule dans le voisinage.

Les organisateurs promettent évidemment une sensibilisation à la protection de la planète. Par exemple, le matériel sera acheminé en bateau entre chaque étape, mais comment les coureurs seront-ils acheminés ? et surtout si chaque année, le championnat revient au même endroit, on imagine l’état des terrains immaculé une fois que 12 véhicules de 1.650 tonnes auront roulés dessus.

Déjà présente en Formule E, Jaguar, Audi, BMW, se disent intéressées car ces marques possèdent déjà un SUV électrique dans leur catalogue donc ces épreuves en feraient la publicité. L'idée c'est de vendre une image d'aventure propre pour au final rester bloquer dans les embouteillages. Quand la protection de l’environnement est parfois pavé de mauvaises intentions.

Le plus : Nutella, le bon élève de l'huile de palme

L’ONG WWF publie chaque année son classement des 173 plus grandes entreprises en fonction de leurs efforts pour s’approvisionner en huile de palme de manière durable et sans déforester. Longtemps critiquée, Ferrero, qui fabrique le Nutella, obtient cette année la première place notamment en traçant les producteurs et leurs pratiques.

La note : 3/20 à l'industrie pour sa consommation de ressources naturelles

Un rapport du Think Tank Circle Économie présenté au forum de Davos, explique que pour la première fois, l'économie mondiale a absorbé plus de 100 milliards de tonnes de matériaux en un an : un record. Sable, minerais, métaux, de pétrole, de bois, etc. Du jamais vu.



En cinquante ans, l'utilisation de ces matériaux a quasiment quadruplé. Mais, seul 8% de ces ressources sont réutilisées, ça sent encore le mauvais record.