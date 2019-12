Vente automobiles en France : quel bilan pour l'année 2019 ?

publié le 09/12/2019 à 04:09

On se dirige vers une année 2019 globalement stable dans la construction automobile. "La stabilité du marché est plutôt finalement une bonne surprise. On avait plutôt l'idée cela pourrait être un peu en baisse. Une des raisons, c'est l'incertitude des clients en face de la problématique énergétique", démarre Christian Peugeot, président du Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA).

En termes de ventes, "on va largement dépasser les deux millions, donc on est dans une année qu'on peut considérer comme plutôt bonne", poursuit Christian Peugeot au micro de RTL. "Les deux constructeurs français s'en sortent plutôt bien, PSA a des résultats qui sont considérés comme record, et pour Renault-Total, c'est globalement une année qui reste bonne, même si la tendance est un peu moins bonne".

On sait que les SUV sont les types de voitures qui portent le marché, autour de 40%, mais elles sont de plus en plus pointées du doigt. "Tout ça est un peu discutable pour le moins. D'abord, ces SUV sont des voitures qui ne sont pas forcément de très grosses tailles, c'est simplement que les consommateurs trouvent que c'est très agréable d'avoir des voitures avec un peu de hauteur pour les passagers", précise Christian Peugeot.