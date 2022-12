Coupures d'électricité : "il ne faut pas qu'on angoisse", assure Clément Beaune

Entre les grèves annoncées dans les secteurs ferroviaires et aériens et la recrudescence de l'épidémie de coronavirus, la période des fêtes pourrait bien être perturbée. À cela s'ajoutent les risques de coupures d'électricité, envisagées cet hiver, particulièrement en janvier et février, pour soulager le réseau électrique.

Invité de Léa Salamé samedi 10 décembre dans l'émission Quelle époque ! sur France 2, le ministre des Transports a tenté de rassurer les Français. Même si "on fait tout pour l'éviter", pour Clément Beaune, "il faut se préparer (...) à tout, même au pire". Pour autant, "il ne faut pas qu'on angoisse", a-t-il assuré, expliquant être aussi confiant qu'Élisabeth Borne quant au fait de passer l'hiver sans coupure de courant

Concernant les transports, notamment les trains qui pourraient circuler au même moment qu'une coupure d'électricité : "s'il y a un problème d'électricité pendant quelques heures, on ne va pas faire partir un train ou on ne vous mettra pas dans un train qui part s'il y a un risque", a réaffirmé le ministre alors que de nombreuses questions se posent encore sur les répercussions possibles de ces coupures.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info