Coupures de courant : des régions seront-elles épargnées par les délestages ?

Le gouvernement demande aux Français de réduire leur consommation d'énergie. Et la menace d'assister à des délestages plane sur l'Hexagone. Mais, ces coupures seront réparties dans toute la France. On ne va pas éteindre toute la ville de Marseille par exemple. Cela n'a pas de sens et ce serait même dangereux pour l'équilibre du réseau au niveau national.

En réalité, 40% des Français ne seront pas concernés par ces coupures. Cette partie de la population est soit usagère prioritaire, soit raccordée à une ligne sur laquelle un site vital ou des patients prioritaires sont présents. Pour les 60% restants, ces délestages seront d'une durée maximale de 2h.

Les coupures seront donc réparties un peu partout en France, par petites zones, pour ne pas déstabiliser l’équilibre du réseau français. Il sera possible de savoir, rue par rue, quelles seront les personnes concernées la veille à 17h via le site monecowatt.fr (aussi disponible en application) en cas d'alerte rouge.

