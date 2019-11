Téléphone portable et infidélité

publié le 22/11/2019 à 01:33

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Le compagnon de Sophie était un peu distant ces dernières semaines suite au décès de son père. Elle l'a laissé revenir vers elle petit à petit et il s'est rapproché depuis une semaine. Cet après-midi, elle a découvert qu'il devait dîner avec une femme avec laquelle il discute sur un site de rencontres. Il lui avait dit qu'il devait passer la soirée avec sa mère. Sophie souhaite se venger.

Gilles a perdu sa fille d'un infarctus il y a 4 ans. Elle n'avait que 36 ans. Depuis il est dévasté et se laisse aller. Il n'arrive pas à parler de sa tristesse et se laisse mourir à petits feux.

Marie vit avec un homme depuis 2 ans et demi. En mai, il l'a quitté pour une autre femme et est revenu 3 semaines plus tard. Depuis, plus rien ne va entre eux. Marie lui en veut et continue à le laisser vivre chez elle. Elle se demande pourquoi elle continue à accepter cette situation et les sautes d'humeur de cet homme.

D'autres histoires sont à retrouver tout au long de ce replay de "Parlons-Nous".



