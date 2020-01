Couple : comment mettre fin à une double vie

publié le 22/01/2020 à 01:39

Marco est marié depuis 16 ans et a 2 enfants. Il y a 7 ans, il a rencontré une autre femme avec laquelle il a eu une aventure puis une double vie. Il a d'ailleurs eu 2 enfants avec elle aussi. Marco n'a plus de sentiment pour sa femme et est très amoureux de la seconde. Il n'arrive pas à divorcer car il s'inquiète de la réaction de ses enfants. Depuis quelque temps, les deux femmes le mettent au pied du mur. Marco ne sait pas plus quoi penser.

Il y a 3 ans, Morgan a décidé de se faire hospitaliser suite à un moment très difficile dans sa vie professionnelle. A chaque fois qu'il se retrouve livré à lui-même, sans solution, il rechute. Actuellement en arrêt de travail, Morgan ne sait pas comment arrêter cette spirale. Comment retrouver de la confiance en lui ?

Marion est en couple depuis 3 ans avec un compagnon qui a 2 enfants. Ayant la garde alternée, le compagnon de Marion a ses enfants un week-end sur deux et pendant les vacances. Marion a du mal à s'attacher aux enfants de son conjoint et ce dernier lui reproche d'être trop distante. Elle a du mal à trouver sa place en tant que belle-mère.

Bruno réagira à l'histoire de Marion.



Claude a été interpellé par le témoignage de Marco. Pour lui, il faut penser aux conséquences sur les enfants de ce genre de situation. Ses parents se sont connus petits. Ils n'ont pas pu se mettre ensemble à cause du grand-père paternel. La mère de Claude a dû accoucher seule de Claude et son jumeau. Le père de Claude a fait sa vie à quelques centaines de mètres d'eux. Ils n'ont appris qu'à 8 ans qui était leur père.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

