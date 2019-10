publié le 04/10/2019 à 07:54

Une députée LaREM veut interdire la corrida au moins de 16 ans. Le débat est entamé depuis des années mais il pourrait enfin aboutir. En effet, Samantha Cazebonne souhaite interdire la corrida et les combats de coq au nom de la protection de l'enfance face à la violence.

Si le texte est adopté, les jeunes ne pourraient plus aller dans les arènes et s'inscrire dans les écoles de tauromachie, il y en a six en France. L'élue des Français de l'étrangers plaide contre la violence et non de la protection animale. Mais s'il y a des violences, c'est parce qu'un taureau souffre dans l'arène.

Si elle prend des gants de velours dans cette affaire, c'est parce que le sujet est ultra sensible. D'un côté, les associations de défense des animaux, veulent l'interdiction immédiate de la corrida, les autres, au nom d'un "esprit sud", veulent préserver la tradition.

Les anti-corrida sont mobilisés à chaque manifestation et les mentalités évoluent. Certains membres du gouvernement y seraient favorables, de quoi effacer la boulette de Didier Guillaume, présent lors d'une corrida à Bayonne en août dernier, ministre de l'Agriculture mais aussi... du bien-être animal.

En France, il ne peut pas y avoir de corrida partout. À Brest, à Colmar, Paris ou Grenoble par exemple, c'est impossible : un article du Code pénal prévoit qu'il ne peut y avoir de corrida que dans les villes où il y a une "tradition locale ininterrompue". C'est un peu flou pour un sujet très sensible.

Le plus : méfiez-vous des plantes dépolluantes

Selon l'Agence de l'environnement, il n'y a aucune preuve de leur efficacité. Un ficus ne pourra jamais à lui tout seul absorber toute la pollution d'une maison. En même temps, si votre ficus a la couleur des rideaux, c'est qu'il a bien dépollué...

La note : 3/20 à Jair Bolsonaro

Dès que le président brésilien prend la parole, il y a un problème écolo. Dernier en date, le récif corallien d’Amazonie, un des plus grands du monde, au large de la Guyane, est menacé par l'implantation de 237 installations pétrolières.