Coronavirus : va-t-on atteindre les 50 millions de primo-vaccinés fin août ?

La campagne de vaccination continue de s'essouffler en France, mais le gouvernement espère un rebond pour la rentrée. Le ministère de la Santé a fait le point sur les chiffres ce mardi 17 août, et ils ne sont pas à la hauteur de ses espérances.

En effet, les prises de rendez-vous ralentissent. L'objectif d'atteindre les 50 millions de primo-vaccinés d'ici la fin août n'est pas garanti. Si on veut y arriver, il faut réaliser 3,5 millions d'injections dans les quinze jours à venir. Si on reste sur le rythme actuel, ce sera un peu ric-rac. La semaine dernière, on a enregistré 1,5 million de premières doses, et cette semaine c'est le creux de la vague.

Toutefois, le ministère compte sur un rebond dès la semaine prochaine avec le retour au travail et avant la reprise de l'école. Les 12-17 ans représentent le plus gros potentiel de premières injections puisque seulement un adolescent sur deux a reçu sa première dose. Des centres de vaccination vont être déployés dans les lieux de passage, comme les centres commerciaux.

De plus, les entreprises vont recevoir plus de Moderna pour vacciner davantage de salariés dès le 27 août. Cela signifie que toute personne qui le souhaite peut recevoir sa première injection sans attendre. Il y a des créneaux, des doses et des bras pour piquer.