Coronavirus : un député LREM défend la vaccination obligatoire

C'est une prise de position remarquée au sein de la majorité gouvernementale. Le député LREM de l'Indre, François Jolivet, a fait part publiquement être en faveur de la vaccination obligatoire pour tous afin d'endiguer l'épidémie du Covid-19 en France.



"La question de la vaccination obligatoire doit être abordée dès aujourd’hui, puisqu’elle se posera de toute façon demain", a-t-il indiqué dans un communiqué publié jeudi 12 août et repris par Le HuffPost. "C'est le meilleur moyen d’en finir avec le passe sanitaire qu’au fond personne n’aime vraiment", a ajouté l'élu à l'Assemblée nationale.

Aux yeux de François Jolivet, la vaccination obligatoire pour tous est "une solution à la fois plus juste, plus simple et plus efficace". "Elle place sur un même pied d’égalité tous nos concitoyens, là où les soignants et les pompiers se sont sentis montrés du doigt", a ajouté celui qui s'était distingué dans son combat contre l'écriture inclusive.

Il privilégie la vaccination obligatoire au passe sanitaire

D'ailleurs, ce samedi 14 août, jour marqué par une nouvelle mobilisation des opposants au passe sanitaire dans la rue un peu partout en France, le député LREM a réaffirmé sa position sur Twitter : "La réponse aux AntiPasseSanitaire est trouvée : la vaccination obligatoire et gratuite pour tous", a-t-il écrit.

Déjà fin juillet, dans les colonnes du Figaro, il assurait que “dans la majorité, nous sommes de plus en plus nombreux à demander la vaccination obligatoire”. En tout cas, cette prise de position rejoint celle défendue par le Parti socialiste.