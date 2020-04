Confinement : les jeunes redécouvrent la télévision

publié le 11/04/2020 à 15:00

Les jeunes n'ont jamais autant regardé la télévision. Voilà l'un des enseignements du confinement en place depuis le mardi 17 mars en France pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Ils passent plus de cinq heures par jour devant, mais attention, pas sur leurs écrans habituels, smartphones, tablettes ou ordinateur, seul dans leur chambre.

Dans ce contexte particulier, ils redécouvrent cette chose étrange généralement dans le salon, avec une télécommande à côté : la "télévision de papa" redevient à la mode, et surtout, on la regarde en famille. Exemple récent : le film Mais où est donc passé la 7e compagnie ? a réuni 6,7 millions de téléspectateurs dont 34% des 15-24 ans et quasiment 37% des 4-14 ans, soit quelques 600.000 enfants.

Le topo est le même pour La Grande Vadrouille ou Les Gendarmes. En 2019, 37% des 15-24 ans allumaient la télé. La semaine dernière, c'était quasiment 60%. Ils sont plus nombreux et la regardent plus longtemps. Côté informations, le 20h de France 2 gagne 500.000 téléspectateurs de moins de 34 ans, celui de TF1 800.000 et le 19h45 de M6, déjà plébiscité par les jeunes, en recense 50% en plus.