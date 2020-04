publié le 11/04/2020 à 11:49

Suivre ses cours à domicile, des milliers de jeunes partagent cette expérience en ce moment. Certains passent même des concours d'entrée depuis chez eux. L'Esam, une école de management permet aux candidats de tenter leur chance derrière leur propre ordinateur.

Il suffit d'avoir une webcam. Tout est prévu pour que les étudiants ne puissent pas tricher. Smaen passait l'écrit de son concours chez elle, via sa webcam. "J'étais seule. Au préalable, on vérifie votre sortie son et votre webcam. Vous devez faire le tour de la pièce où vous êtes pour montrer que vous êtes seul et dans des conditions d'examen", témoigne-t-elle au micro de RTL.

Difficile de tricher. Si quelqu'un parle au candidat ou entre dans la pièce, l'école reçoit une alerte. Pas possible non plus de chercher sur internet si une question est difficile. "Si on sort du concours pour aller vérifier quelque chose sur google ou autre, l'indicateur est bloqué. Nous, on reçoit la notification de suspicion de fraude. Un ou deux candidats nous ont dit qu'une question était difficile et qu'ils ont essayé de tricher", détaille Yannick Roussel, le directeur de l'Esam.

Au départ, ce n'était pas naturel pour Smaen "mais après, j'étais plus en train de réfléchir et de répondre aux questions. J'ai vite oublié la caméra", dit l'étudiante. Le concours est complété par un oral, lui aussi réalisé en ligne depuis le domicile du candidat.