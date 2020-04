et Vincent Serrano

Après un début de polémique autour de la gestion des cercueils dans un hall du marché de Rungis, le ministre de l'Intérieur a demandé jeudi un "contrôle" des tarifications demandées aux familles endeuillées.

"Il me semble anormal que les contraintes liées à la situation de confinement et à des mortalités massives soient imputées financièrement aux familles", a déclaré jeudi Christophe Castaner devant la mission d'information de l'Assemblée nationale sur l'épidémie de covid-19. Soulignant que la morgue de Rungis est gérée "par un opérateur privé", il a expliqué qu'en découvrant "les tarifs" pratiqués par celui-ci, il avait "demandé un contrôle".

Jeudi soir, le ministère de l'Intérieur a annoncé que l'Etat "prendra en charge les frais supplémentaires occasionnés par les délais d'inhumation", soit les 35 euros par jour supplémentaires au-delà des six jours réglementaires. De quoi soulager les familles, qui réclamaient cette aide financière et qui doivent toujours payer un forfait de 159 € pour la conservation et surtout 55 € l'heure pour dire adieux au défunt.

À écouter également dans ce journal

Politique - Dans le cadre de ses consultations avant son allocution de lundi, le chef de l'Etat est resté 3h30 à l'Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) Méditerranée Infection, dont il a visité les installations modernes avant de s'entretenir avec le professeur Raoult, sans la présence de journalistes.



Béziers - Un homme d'une trentaine d'années est décédé à Béziers après une altercation avec des policiers. En apparence "endormi" pendant le transport, il est arrivé "inconscient" au commissariat. Une autopsie doit avoir lieu à Montpellier ce vendredi.

Royaume Uni - Le Premier ministre britannique Boris Johnson, admis en soins intensifs en début de semaine, a été transféré vers un autre service de l'hôpital, a confié son porte-parole ce jeudi 9 avril.