Coronavirus : solidarité, entraide, service... La France à l'épreuve de la crise

13. Coronavirus : l'entraide et la solidarité des Français face à la crise

publié le 30/03/2020 à 06:56

13e épisode de RTL avec Vous, nouveau podcast de la rédaction de RTL. Plus que jamais RTL est avec vous pendant ces semaines d’épreuves que traverse notre pays, mais qui révèlent aussi le meilleur, la solidarité, l’entraide, et c’est ce dont nous allons parler dans ce numéro.

Des gestes pour aider des voisins, ou des inconnus, des auditeurs qui passent par RTL pour offrir leurs services. On est tous ensemble dans cette drôle d’histoire, et ce sont aussi de petits éclats de joie qui peuvent éclairer un petit peu notre réalité bien sombre.

Nous sommes le lundi 30 mars, c’est le 14e jour du confinement, on débute la troisième semaine, le Premier Ministre nous a prévenu que les prochains jours seront difficiles. Après Manu Dibango, une autre personnalité publique a été victime de ce maudit Covid. Patrick Devedjian, l’ancien ministre et président des Hauts-de-Seine. Son esprit original, sa culture érudite et son humour tranchant manqueront à la vie politique française.

Ses derniers propos publics, jeudi, étaient pour saluer le "travail exceptionnel des médecins et de tous les personnels soignants", leur "aide constante à tous les malades."

