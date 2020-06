StopCovid est l'application la plus téléchargée en France sur iPhone et Android

publié le 03/06/2020 à 14:01

Bon démarrage pour StopCovid. Disponible depuis mardi 2 juin, l'application de suivi de contacts censée identifier les expositions au coronavirus sur les smartphones s'est hissée en tête des applications gratuites les plus téléchargées du jour sur Android et iOS. Selon les chiffres communiqués par le secrétaire d'Etat au Numérique Cédric O, plus de 600.000 personnes ont installé l'application ces dernières heures sur les deux stores où elle a globalement reçu un bon accueil. Un premier indicateur de l'intérêt du public qui ne présage pas encore du succès de l'application : pour être efficace, elle devra être utilisée quotidiennement.



Le lancement de StopCovid a été laborieux, mardi. Censée être disponible à midi, l'application a seulement été publiée vers 16 heures sur Android et peu avant 19 heures sur l'App Store. L'Inria, qui gère le projet, a expliqué ce retard par "d'ultimes réglages" effectués par les développeurs afin de pouvoir absorber "un afflux massif éventuel de demandes". Entre temps, des milliers de personnes ont confondu StopCovid avec une application des autorités de Catalogne, StopCovid19 CAT, qui s'est retrouvée en tête des applications les plus téléchargées en France sur le magasin d'Apple mardi.

Complémentaire aux enquêtes de suivi de contacts de l'Assurance maladie, StopCovid doit contribuer à casser les nouvelles chaînes de transmission du virus en alertant les utilisateurs s'ils ont été en contact rapproché, pendant au moins quinze minutes à moins d'un mètre, avec une personne à risque lors des quatorze derniers jours. L'application utilise pour cela la fonction Bluetooth des téléphones. Son efficacité fait l'objet de vifs débats en raison des limitations du fonctionnement du Bluetooth sur l'iPhone notamment. Le gouvernement espère réussir à la faire adopter massivement pour optimiser son rendement.