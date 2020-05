Déconfinement : pourquoi est-ce le moment d'acheter sa nouvelle voiture ?

publié le 13/05/2020 à 10:11

Si vous aviez prévu d'acheter une voiture neuve ou d'occasion, avant le confinement, il se pourrait que ce soit le bon moment pour l'acquérir. Le marché de l'automobile a chuté de 88% en raison de son inactivité totale ces dernières semaines. Les professionnels qui ont accumulé de nombreux stocks, cherchent à les écouler, quitte à casser les prix.

Jamais en dix ans, il n'y a eu autant de promotions. Citroën par exemple, fait une ristourne de plus de 3.000 euros sur l'un de ses modèles, le C5 Aircross, ou encore une remise de 30% si vous achetez la petite citadine Nissan Micra. Casser les prix plutôt que d'avoir du stock à gérer, car au plus fort de la crise plus d'un demi million de véhicules se sont retrouvés sur les parkings : soit l'équivalent de quatre mois de production.

Il y a donc du choix selon Guillaume Paoli, à la tête d'Aramisauto : "On a plusieurs milliers de véhicules en stock, on a ajusté nos prix, on a baissé nos prix. On a jusqu' à moins 45% sur certains véhicules comme les berlines compactes. Je pense sincèrement que c'est un très très bon moment pour acheter une nouvelle voiture".

Bonnes affaires aussi du côté de l'occasion

Ristournes aussi pour l'occasion, même si la fièvre est moindre que pour le neuf, les prix devraient tout de même baisser dans les prochains jours selon Vincent Hancart, qui dirige le site en ligne Autoscoot24 : "En occasion on parle de rabais entre 5 à 10%". Des promotions qui pourrait relancer à court terme le marché mais qui n'effaceront pas des semaines de pertes puisque les professionnels attendent un recul historique des ventes, de l'ordre de 20 à 30%.