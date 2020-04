publié le 16/04/2020 à 09:36

Le gouvernement va verser une prime exceptionnelle d'un montant maximal de 1.000 euros à des milliers de fonctionnaires. Elle sera exonérée d'impôts et de cotisations sociales. Les agents concernés sont ceux qui ont eu un surcroît d'activité important avec le confinement lié au coronavirus et assuré la continuité du service public. Les soignants bénéficieront d'un plan spécifique.

Priorité aux enseignants qui ont fait classe aux enfants des soignants et aux agents de l'administration pénitentiaire. Ils toucheront 1.000 euros. Mais vous l'avez compris, tout le monde n'aura pas droit à sa prime. Précisément, dans le détail, on ne sait pas encore qui sera concerné, cela reste encore flou.



Entre les primes variables et les critères pas très clairs, ça inquiète les syndicats dont la première réaction est de dénoncer une usine à gaz. Pas un seul représentant a fait part de sa satisfaction. On part d'une idée de prime parfaitement louable, prime très attendue, mais espérons qu'elle ne se transforme pas en ressentiment sur le terrain.



Cette prime est le premier "merci" de l'État, le début peut-être d'une période calinothérapie dont les fonctionnaires, et particulièrement les agents de l'hôpital public, ont besoin après des années de disette. C'est également le cas des salariés du secteur médico-social, public comme privé, des aides-soignants des Ehpad et des auxiliaires de vie à domicile. C'est tout le secteur du grand âge, pour lequel une prime a également été promise, sans qu'on en connaisse à ce stade ni le montant, ni les modalités de versement.

Première étape d'un plan qui doit être plus vaste

Tout cet argent-là, cet effort, aussi important soit-il pour le budget, n'est en fait que la toute première étape d'un plan qui doit être plus vaste avec de vraies revalorisations tout au long de la carrière. Dans cette attente, on peut comprendre que les personnels restent prudents. Ils ne souhaitent pas se réjouir trop vite par crainte d'être plus tard déçus.